Tra Ballarò e La Zisa la riscossa dell'attivismo sociale

Uno di target principali di Harraga, finanziato dal programma Never alone promosso da otto Fondazioni, è proprio incidere su una fragilità importante, ovvero il vuoto che trovano in mancanza di appoggi i ragazzi migranti arrivati alla maggiore età: “si trovano a doversela cavare da soli, ma non è affatto facile soprattutto in mancanza di un lavoro”. Dopo un corso di formazione e un tirocinio dedicato a 20 di loro, ne verranno selezionati tre che lavoreranno nella gestione della foresteria, a fianco della quale si tengono già altri corsi previsti da Harraga, tra cui il laboratorio espressivo-teatrale e quello per diventare operatori video. Arriviamo nel momento in cui sta per iniziare la lezione di quest’ultimo: “assieme all’insegnamento delle competenze di base cerco di stimolare i ragazzi allo storytelling, al racconto personale sia attraverso la cinepresa che lo smartphone. L’obiettivo è sia guardare la realtà attorno sia guardarsi dentro, per essere pronti alle difficili sfide della loro condizione”, spiega Antonio Macaluso, videomaker che gestisce il laboratorio ed è referente di Nottedoro, un'altra associazione partner del progetto. Macaluso è aiutato nel laboratorio da Numu Touray, 18enne del Gambia in Italia da 20 mesi, oggi facilitatore di RagazziHarraga. "Con il progetto si sta promuovendo inoltre la creazione di una cartella sociale in cui siano contenute tutte le informazioni sulle persone accolte, per evitare informazioni frammentate e lavorare in rete tra enti pubblici, del privato sociale e anche tutori dei minori non accompagnati", aggiunge Sciurba.