Questione migranti o questione lavoro? Ritorno a Rosarno

In realtà, almeno stando ai dati raccolti dalla clinica mobile di “Medici per i diritti umani - Medu”, le persone senza documenti in regola sarebbero una minoranza – meno del 10%. Ma sono sempre più numerosi i richiedenti asilo “diniegati”, cioè chi ha ricevuto un primo o un secondo diniego alla domanda di asilo – circa il 37%, sempre secondo Medu.

Nonostante fosse inizialmente previsto, nelle vicinanze della tendopoli non è c'è nessuno sportello fisso di informazione o di tutela legale. Così, chi non segue per conto proprio e con attenzione le procedure per i rinnovi, manca gli appuntamenti in Questura o con l'avvocato che segue il ricorso della domanda di asilo, rischia di diventare irregolare (proprio mentre si trova a Rosarno). Normalmente, i richiedenti asilo avviano la procedura di richiesta asilo dal centro di accoglienza in cui sono ospitati. E anche se poi si spostano – è il caso ad esempio di chi va a lavorare a Rosarno – devono continuare a seguire il ricorso là dove hanno inizialmente fatto richiesta.

Era una “diniegata” anche Becky Moses, una donna nigeriana di 26 anni morta nel rogo che ha bruciato parte della tendopoli lo scorso 27 gennaio. Moses viveva a Riace, sempre in Calabria, ed era inserita in uno dei progetti di accoglienza e di integrazione del Comune. Poi a dicembre è arrivato il diniego: ha dovuto lasciare il posto in cui viveva e si è spostata a Rosarno. Nel punto in cui è stato trovato il suo corpo, tra i resti delle baracche carbonizzate, ci sono oggi dei fiori.

A guidarci all'interno della vecchia tendopoli sono Jacoub Atta e Khadim Gaye. “L'unica cosa che so – dice Atta – è che prima poi tutti quelli che non hanno scelta vengono qua”. Atta oggi è un delegato di Flai-Cgil, ma conosce in prima persona le condizioni di vita e di lavoro nella piana di Gioia Tauro. Arrivato dal Ghana nel 2009, ha lavorato prima a Foggia e poi, nel 2012, si è spostato in Calabria e non se ne è più andato: “Non sapevo nulla, né dei miei diritti di lavoratore, né cosa fossa una busta paga, né come fare per rinnovare i documenti”. Atta e Gaye, insieme a Celeste Logiacco, lavorano allo sportello di Flai-Cgil a Gioia Tauro. Ma da San Ferdinando fino al loro ufficio ci vuole almeno mezz'ora in bici. Così insieme a Logiacco al mattino all'alba girano con una macchina tra i campi e le rotonde dove i caporali reclutano i lavoratori, per informare i migranti sui loro diritti.

“Quello che tiene le persone qui, è la speranza – spiega Khadim – chi non ha un permesso di soggiorno spera di trovare il modo di ottenerlo. Chi non ha un lavoro resta qui in attesa, cercando di sopravvivere, con la speranza in futuro di trovare un lavoro migliore”. In realtà, però, per chi ha perso il permesso di soggiorno, o ha ricevuto un diniego definitivo alla domanda di asilo, le possibilità sono ben poche. Quello in cui sperano i migranti senza permesso, anche se nessuno lo dice, è una sanatoria, una regolarizzazione. Ma l'ultima risale al 2012, con il Governo Monti.

In ogni caso la speranza, aggiunge Atta, non devono perderla nemmeno loro, per poter continuare l'attività sindacale. Organizzare persone che hanno esigenze – e soprattutto urgenze - spesso molto diverse, convincerle a dire di no a chi offre anche meno di 25 euro al giorno, è indubbiamente complesso. In più, c'è il problema del lavoro 'grigio': secondo Medu, l'80% dei lavoratori non ha un contratto. Il problema è che, per tutelarsi in caso di controlli, i datori di lavoro fanno spesso un contratto falso, che poi non registrano o che comunque non rispettano, né in termini di orario di lavoro né di retribuzione.

Come spiega Logiacco, nemmeno portare avanti azioni individuali è semplice: “Di vertenze e di denunce per sfruttamento lavorativo ne abbiamo avviate parecchie, ma poi si arriva sempre ad un nulla di fatto”. Spesso, infatti, i migranti si spostano per lavorare altrove, oppure temono il ricatto dei caporali e dei datori di lavoro. “Noi dobbiamo comunque tentare – sottolinea Atta – se ci arrendessimo vorrebbe dire che li stiamo abbandonando”.

La maggior parte dei migranti che lavorano a Rosarno vengono dall'Africa occidentale: Gambia, Ghana, Sierra Leone, Senegal e Nigeria. E se fino ad una decina di anni fa a finire a Rosarno erano soprattutto i migranti che per effetto della crisi avevano perso il lavoro – e quindi anche il permesso di soggiorno – , oggi sono soprattutto richiedenti asilo: persone che abbandonano i centri di accoglienza perché hanno bisogno di lavorare e sono stanchi di aspettare. Oppure persone allontanate dai centri di accoglienza dopo il diniego della commissione territoriale.