L'Ex canapificio di Caserta rubato alla collettività

«Sappiamo che ci sono un interesse e un rischio di speculazione molto alto su quello spazio, strategico poiché posizionato tra la Reggia e la Stazione ferroviaria. La presenza di una rete associativa molto ampia e variegata, in questi 20 anni, ha rallentato progetti di parcheggi, centro commerciali, attività economiche. Ma il Comune di Caserta, in qualità di soggetto urbanista, ha di recente investito 1 milione e 800 mila euro per un bando di idee finalizzato alla realizzazione di un non ben definito centro turistico in quello spazio regionale. In questo recente bando di idee non è mai menzionata la nostra presenza e, tra le destinazioni d'uso che il Comune indica per quell'area, non è menzionata la finalità sociale e senza scopo di lucro, ma una generica dicitura di “servizi al cittadino”», puntalizza Crovella.