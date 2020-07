Il teatro per i diritti umani in Burkina Faso

Gli orfani in particolare hanno vita difficile. Spesso non hanno un certificato di nascita né il denaro per comprare i libri o un paio di scarpe per fare educazione fisica a scuola. Emotivamente vulnerabili, spesso ignorati dagli adulti e dagli altri bambini, finiscono per abbandonare gli studi ed entrare in una spirale di problemi. “Il nostro obiettivo è sensibilizzare gli abitanti del villaggio ai diritti degli orfani”, continua Amina, che nel 2019 ha partecipato a una formazione della ong italiana Mani Tese sui diritti umani, insieme a rappresentanti di altri 26 comuni in tre regioni del Burkina Faso. “Ognuno di loro va trattato come un caso a parte, con le sue specificità”.