“Ero solo al mondo”, l’incontro con il ragazzo della Pietà

Brhane e Regina Catrambone si incontrano per la seconda volta nell’arco di una settimana, oggi con un mediatore culturale eritreo per poter comunicare meglio e andare oltre quell’abbraccio che in genere una mamma riserva ai propri figli. «Ero solo al mondo», esordisce Brhane, con l’ago della flebo al polso quando sta riprendendo a mangiare pasti un po’ più solidi. Da un piccolo villaggio dell’Eritrea, Brhane orfano di entrambi i genitori, era partito con i suoi tre più cari amici per raggiungere il «Nord» e sfuggire in base a quel patto fatto con i suoi stessi amici alla povertà. Dall’Etiopia è arrivato in Sudan dove è stato catturato dai trafficanti che lo hanno portato in Libia a sua insaputa. Brhane scoppia a piangere. Non sa come sia riuscito a sopravvivere. «Non avevo soldi e chi arriva in Libia e non ha soldi viene venduto come schiavo. Sono stato venduto due volte e trattato peggio di un animale. Nelle due prigioni dove sono stato mi torturavano, ci tenevano a testa in giù con le caviglie legate e ci picchiavano con il bastone e con la coda del fucile sulle gambe. Non ho mangiato per 11 giorni. E oggi quando vedo del cibo ho paura, perché quando ci davano da mangiare pasta-maccheroni subito dopo ci picchiavano». Brhane piange, ma vuole essere ascoltato anche solo per ricordare quei tre amici, che per lui erano dei fratelli, morti tra quegli stessi lager dove ha subito le torture oggi più che mai riconoscibili dalle cicatrici sparse sulle sue gambe.