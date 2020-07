Giorgio, il pescatore sostenibile

Giorgio è uno degli ultimi discendenti di una famiglia di pescatori che fino a 50 anni fa viveva in un gruppo di barche ormeggiate in un’angolo della laguna nord. Il mestiere della pesca, a Venezia, fino a poco tempo fa dava da vivere a migliaia di persone nella sola laguna. Oggi, invece, è sempre più un'attività in declino. Nella cooperativa di Burano, per cui lavora Giorgio, sono attivi poco meno di 30 pescatori, la maggior parte dei quali ha più di 60 anni.

Ogni giorno Giorgio prende la sua barca e va a controllare le sue reti nella sua area di pesca della laguna nord, nel cuore di una delle zone naturali di più alto valore ecologico d’Italia. Ogni stagione ha il suo pesce. Granchi, anguille, orate e gamberetti non hanno segreti per Giorgio che in questa puntata di “Venezia Liquida” si fa cantore dello stile di vita dei primi abitanti della laguna, così distante da quello degli oltre 30 milioni di turisti che popolano Venezia ogni anno.

Grazie al suo lavoro, Giorgio conosce il territorio come poche altre persone al mondo e crede che collaborando con la ricerca scientifica e coi biologi sia possibile praticare un tipo di pesca più rispettoso dell’ambiente.