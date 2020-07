Il prezzo dell'equità? È il costo della libertà

Omizzolo è collaboratore delle Università di Pisa e Venezia, per la sua tesi di dottorato sceglie di conoscere la folta comunità indiana che nella sua zona , Sabaudia, lavora nei campi. E' così che viene a conoscenza delle difficili condizioni dei braccianti agricoli. Per tre mesi si finge uno di loro, riesce anche a farsi amico uno dei caporali che lo porta con sé in India per mostrare come funzionano i viaggi dal Punjab. Negli anni continua il suo lavoro di ricerca e denuncia e lui e la sua famiglia sono spesso oggetto di intimidazioni e minacce, fino a quando, nel 2019, i responsabili dello sfruttamento del lavoro non vengono arrestati dalla polizia di Latina. Nel 2018 il presidente Sergio Mattarella gli conferisce l'Onoreficenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana . Nel riceverla lui dichiara che a meritarla in realtà è il popolo Sikh così come proprio quel popolo merita «quella giustizia che da anni viene loro negata per bramosia di potere e denaro».

«Quanti prodotti dentro quelle aziende che producono attraverso sfrutramento lavorativo sono coltivati attraverrso l'utilizzo di prodotti chimici illegali, a volte cancerogeni? Spesso sono anche espressione del lavoro criminale di mafie di diversa natura e di diversi Paesi oltre che di traffici internazionali», conclude il sociologo.