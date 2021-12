Sicilia, il Terzo settore deve puntare sull'economia circolare

Un viaggio in camper tra 5 regioni e più di 50 tra associazioni, cooperative e Comuni del Sud Italia per co-progettare e ri-generare insieme. L’iniziativa, realizzata NeXt - Nuova Economia per Tutti, insieme al Forum del Terzo Settore, continua un percorso di formazione iniziato nei mesi più difficili della pandemia, dedicato alle realtà che devono ripensare o rafforzare le proprie strategie, trasformando la crisi in opportunità. Qui il racconto della prima tappa in Sardegna e qui quello della Campania per arrivare poi alla volta della Puglia e della Basilicata fino alla Calabria.

Entriamo in Sicilia con una nuova passeggera e protagonista del viaggio, Mirjam Ognibene formatrice per “Prepararsi al futuro”, il nostro progetto con le scuole e referente NeXt della Sicilia che si aggiunge al nostro team. Il panorama degli ETS siciliani è particolarmente variegato, incontriamo realtà che si occupano sì di sociale ma partendo da presupposti e mettendo in campo soluzioni diverse. Un tema ricorrente è però la relazione con la pubblica amministrazione: non si riesce a trovare gli strumenti collaborativi non tanto per la realizzazione di attività ma per l’individuazione di bisogni condivisi che possano concretizzare il tanto citato comma 2 del Codice degli Enti del Terzo Settore definisce con “Co-programmazione”. “La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità̀ di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili”

Articoli e commi a parte, il nostro viaggio riparte dalle persone che già informalmente stanno co-programmando con gli enti locali iniziative di cooperazione di vicinato, e in particolare partiamo da Ragusa dove incontriamo la referente per la nostra linea in FQTS, Emilia Arrabito insieme al presidente Giovanni Iacono e tutto il team al femminile di Svi.med. centro euromediterraneo per lo sviluppo sostenibile onlus. Da quasi vent’anni lavorano ai temi della sostenibilità ambientale, economia circolare, agricoltura e turismo e vogliono poter comunicare i risultati del loro lavoro attraverso le relazioni instaurate oltre che migliorare ancora di più il loro dialogo con le istituzioni locali e costruire una rete sul territorio. Si definiscono una sorta di terra di mezzo tra chi fa le ricerche e chi fa le cose. Il Presidente Giovanni Iacono ci ricorda come il loro ETS abbia preso l’acqua come paradigma dei problemi sociali, cercando di unire indissolubilmente l’aspetto ambientale con quello sociale. Se pensiamo che l’acqua è considerata la moneta del futuro o forse del presente, direi che sia una mossa saggia. Soprattutto se consideriamo che a infrangere un tabù del capitalismo è stato il Cme Group, che in collaborazione con Nasdaq ha annunciato la creazione del primo future al mondo sull’acqua. Il contratto impiega il Nasdaq Veles California Water Index con un un mercato da 1,1 miliardi di dollari.