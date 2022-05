Enjoy, quando il cibo è veicolo di innovazione sociale

Dai Sassi ai piatti

Nel cuore dei Sassi, i destini lavorativi di Said e dei membri della cooperativa Sicomoro si rinsaldano: «Mentre studiava per diventare chef, abbiamo assunto Said come aiuto cuoco nella mensa di una Rsa che abbiamo in gestione», aggiunge Plati. «Sempre mentre andavo a scuola, la cooperativa mi ha spostato assumendomi nel bistrot PaneCotto nel Sasso Caveoso - spiega Said -. Non avrei mai pensato di fare il cuoco, ma in comunità aiutavo in cucina, mi piaceva abbinare i sapori insieme, vincevo le gare a scuola e dalla cooperativa mi hanno sempre incoraggiato». Nel bistrot gestito dalla cooperativa MEST, Said ha iniziato da tirocinante fino a diventare gestore. Un percorso che non stupisce perché questo è l’obiettivo dei progetti avviati. Al Sicomoro e a MEST lavorano oltre 160 persone a cui si applica l’approccio della legge 381/1991: «Anche durante la pandemia - sottolinea Plati -, ci siamo cimentati anche nella realizzazione di un piccolo opificio industriale, perché occorre produrre beni, non solamente servizi. Occorre crescere, evitando il nanismo della cooperazione sociale che crea le condizioni di dipendenza dalla politica e dai bandi. Se dobbiamo assumere persone con sindrome di Down o un giovane con un percorso migratorio, noi non ci poniamo il problema del contributo, non perdiamo tempo a chiederlo, vendiamo il prodotto o il servizio».