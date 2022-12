Solitudine e abbandono, il vero cancro di questi tempi

Ha parlato di sinistra. Esiste ancora o è presente soltanto nel cuore dei nostalgici, cioè della stragrande maggioranza di coloro che non vanno più a votare?

«I valori della sinistra ci sono ancora e ci sono tutti. Il problema, da un po’ di tempo a questa parte, è chi li interpreta. Quei valori vivono ancora in una sinistra popolare e diffusa. Credo in una sinistra non istituzionale, che difende i più deboli, possibilmente non barattando quella rappresentanza con qualcos’altro. È un problema non solo italiano, ed è molto sentito. Faccio una riflessione a titolo personale: ho scelto di vivere la mia vita politica in seno all’Arci. L’imbarbarimento culturale degli ultimi 20 anni è legato proprio all’assenza della politica. I cittadini devono riappropriarsene in forma collettiva, in favore del bene comune, anche senza liste elettorali. E questo all’Arci lo facciamo. Solo dopo si può pensare anche alle liste elettorali».

Socialità, mutualismo, solidarietà, lotta alle disuguaglianze. E ancora: cultura, pace, diritti. Questi i fari che indicava il suo predecessore, Daniele Lorenzi, appena un anno fa. Continuano ad essere il vostro “orizzonte da guardare con sguardo aperto e curioso”?

«Sì, assolutamente. C’è un tema che lui ha posto all’Associazione circa 20 mesi fa e che noi abbiamo seguito e seguiremo: quello delle disuguaglianze. Che non è una e non riguarda un solo aspetto. Per la prossima fase aggiungerei due parole: la cura (cura del territorio, dei gruppi dirigenti, dei volontari, dei soci) e la prossimità. Anche questi temi possono essere la chiave di volta per chi cerca di ricostruire la sinistra. Attenzione ai territori, alla solitudine che è il vero cancro di questi anni: genera paure, intolleranza e razzismo, e purtroppo non è più solo un razzismo nei confronti di chi arriva da altri continenti ma anche verso i più poveri. La paura di diventare più poveri alimenta fobie e intolleranza. I nostri circoli, le Case del popolo, le società di mutuo soccorso nascevano nel secolo scorso laddove c’erano le comunità. Oggi invece dove ci sono i luoghi della socialità. E qui le praterie diventano amplissime per tutto il Terzo settore, non solo per l’Arci. Se lo capissero le istituzioni, faremmo bingo».

In tempi di crisi si è ripreso a parlare tanto di confronto e di collaborazione. Per voi è possibile dialogare con gli esponenti della nuova destra italiana?

«Io penso di sì. Se c’è una cosa che è uscita fuori dal congresso, è che non siamo per niente spaventati dai risultati delle ultime elezioni. Abbiamo la forza di sapere che i nostri valori e il nostro sapere non sono barattabili. Possiamo confrontarci con chiunque, senza temere di perdere la nostra identità. Non smetteremo di far presente la nostra voce e continueremo a dire a questo governo che cosa va bene e cosa no».

Lei ha maturato notevole esperienza nel settore dell’infanzia e adolescenza, uno dei target maggiormente penalizzati dalla pandemia e, soprattutto, dalle relative restrizioni. I malesseri di bambini e giovanissimi si stanno moltiplicando. Che cosa occorre per aiutarli?

«Intanto bisogna cominciare a pensare a qualche misura che vada in quella direzione. L’unica politica giovanile in questo Paese è quella del Servizio civile, e meno male che c’è. Ma non possiamo pensare che il futuro delle giovani generazioni non preveda forti investimenti da parte dello Stato. In questi anni si sono moltiplicati gli interventi, per esempio sul versante della povertà educativa, che è fondamentale. Ma per il resto siamo ancora all’anno zero. Continuiamo a discutere di chi arriva e mai di chi se ne va, e qui il saldo è decisamente negativo. Si pensa solo che i cervelli vadano a fare gli ingegneri alla Nasa: la maggior parte dei ragazzi va all’estero per fare i camerieri a Londra o a raccogliere la frutta in Australia a tre dollari l’ora. Questo Paese deve ragionare sul suo futuro, cosa che non fa da vent’anni. Lo svuotamento dei territori del Sud è inquietante ma pochi se ne occupano. Noi invece vogliamo continuare a occuparcene».

Immigrazione, inclusione e accoglienza sono parole che lei conosce bene e da vicino. Come si coniugano con la realtà di questo periodo storico?

«Intanto, sgombrando il campo dall’ipocrisia. E ce n’è tanta, anche in certa rappresentazione mediatica. Muore una bambina di tre anni nel Canale di Sicilia e il titolo di un giornale è dedicata ai provvedimenti che il governo vuole varare. Il vero problema è che dal 2002 esiste una legge, conosciuta come Bossi-Fini, che impedisce l’ingresso regolare nel nostro Paese. Una legge che nessun governo ha toccato. L’unico modo per entrare in Italia sono i decreti flussi che per molti anni non sono stati emanati perché, si diceva, sta arrivando troppa gente via mare. Noi chiediamo che la Bossi-Fini venga abrogata, per introdurre canali d’ingresso regolari».