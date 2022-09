Celeste Grossi: «I diritti in Parlamento, a partire da quello di vivere in pace»

Insegnante e giornalista redattrice della rivista rossoscuola, del mensile per ragazzi Geodes Junior Celeste Grossi ha la scuola nel sangue: «Per questo ho fondato e dirigo “école – rivista di idee per l’educazione” dove mi occupo in particolar modo di educazione alla pace, all’intercultura e all’ambiente», racconta. Grossi è candidata alla Camera per Alleanza Verdi Sinistra, nel collegio plurinominale Lombardia 2.

La campagna elettorale è concomitante all’inizio del primo anno scolastico che potremmo definire “post pandemico”. Ci sono fondi del Pnrr da spendere, quel è la sua visione delle problematiche della scuola e da dove partire per risolverle?

Guardi, per risparmiare su riscaldamento ed elettricità, ci sarebbe già un’ ipotesi di riduzione del tempo scuola e di nuovo ricorso alla Dad per alcuni giorni alla settimana. In questa direzione si starebbero muovendo anche alcuni dirigenti scolastici. Siamo sempre lì, la scuola è la prima a ricevere tagli.

Davvero?

Certo. Dopo più di due anni di Covid, ancora una volta la scuola sarebbe penalizzata per l’arretratezza in cui versano gran parte delle sue vecchie strutture, con sistemi di riscaldamento e di illuminazione obsoleti ed energivori. Dopo decenni di colpevole ritardo, in assenza di un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici scolastici per metterli in sicurezza e renderli energeticamente efficienti, oggi si torna ad ipotizzare soluzioni a costo zero per la pubblica amministrazione, come ridurre il tempo scuola in presenza, ma ad altissimo costo per il futuro del Paese e per il presente di studenti e soprattutto delle famiglie. Mentre siamo di fronte alla più grande ondata di dispersione scolastica mai vista dal Dopoguerra.

Fosse al governo oggi, in che direzione lavorerebbe per tutelare il diritto alla studio di tutti i bambini?

Credo che risparmiare sulla spesa pubblica si possa fare, anzi che sia necessario. Ma non penalizzando i più vulnerabili. Cominciamo a esigere un tetto massimo al prezzo del gas. Cominciamo ad esigere la tassazione al 100% dei 40 miliardi di extraprofitti, per restituire a famiglie, imprese e amministrazioni locali quanto indebitamente speso con le ultime bollette. Cominciamo a fare un piano di risparmio sui consumi inutili, perché non accada più che ci siano scuole e uffici riscaldati quando non ce n’è realmente bisogno, perché non ci siano negozi e supermercati con il riscaldamento acceso e le porte aperte o i banchi frigoriferi senza sportelli.