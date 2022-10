Neppure investire nel green basta a tagliare le bollette

Per realtà che accolgono soggetti fragili non si possono ottenere risparmi limitando il riscaldamento: così da diversi mesi alla cooperativa Assiste si è iniziato ad attuare una serie di iniziative per limitare gli sprechi, efficientare l’uso dell’energia, passare alle lampadine a Led... «Avevamo già messo in campo una serie di investimenti per passare al fotovoltaico e lo avevamo fatto in ottica di sostenibilità ambientale», spiega la presidente. «Nei mesi scorsi abbia accelerato questa attività e sulla nostra struttura più grande: le Ville Roddolo stiamo allestendo l’impianto fotovoltaico che coprirà il 70% del fabbisogno diurno. Mentre per quanto riguarda il riscaldamento, grazie agli spazi (la residenza è circondata da un parco di 20mila mq, ndr.) abbiamo convertito a Gpl l’impianto così possiamo pianificare un risparmio del 50%».

Un investimento importante: «L’avevamo pianificata in ottica green grazie alle riserve delle cooperativa che ci hanno permesso di portare avanti questi interventi», osserva ancora Stillavato, che non nasconde la preoccupazione per il futuro. «Fino ad oggi gli aumenti non hanno avuto impatto sulle famiglie sia dei piccoli dei nidi sia sugli anziani, ma possiamo andare avanti un anno, un anno e mezzo senza che gli aumenti incidano in modo determinante. I fondi di riserva della cooperativa non sono eterni», spiega sottolineando che sul fronte anziani le famiglie sono preoccupate. «La Asl ha adeguato alcune tariffe che rispecchiano il costo del lavoro per l’area convenzionata della residenza. Abbiamo una metà dei posti letto occupata dai cosiddetti “solventi”, ma è impensabile adeguare le tariffe agli aumenti. Per questo credo sia fondamentale portare avanti un’interlocuzione con le istituzioni».