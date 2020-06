Nel Mediterraneo sulla rotta dell'umanità per Salvarsi Insieme

Ci sono libri che diventano necessari per capire meglio il presente, come Salvarsi Insieme (Ponte Alle Grazie,2020) di Alessandra Sciurba, oggi Presidente di Mediterranea Saving Humans, la piattaforma della società civile che è di nuovo in mare con la Mare Jonio alla sua ottava missione per soccorrere uomini, donne e bambini in fuga dall’inferno libico e per denunciare quanto con la complicità dei governi europei avviene nel Mar Mediterraneo. Salvarsi Insieme è il racconto della missione numero sei di Mediterranea, a bordo del veliero Alex, 18 metri in cui si intrecciano le storie di chi è stato salvato da una morte certa a politiche disumane che creano divisioni, odi, incapacità di aprire gli occhi e vedere cosa sta succedendo in quella grande fetta di mare che riguarda ognuno di noi. Perché è in quella filmica zona Sar che continuano ad avvenire i respingimenti, l’ultimo documentato pochi giorni fa da Mediterranea, da parte dei guardacoste libiche a bordo di navi militari donate dall’Italia. Le pagine di Alessandra Sciurba portano il lettore a bordo di un veliero dalle gigantesche ali bianche simili a quelle dell’Albatro di Baudelaire facendoci navigare sull’unica rotta possibile e praticabile, quella dell’umanità. Pochi giorni fa sulla spiaggia di Sorman in Libia è stato ritrovato il corpo di una bambina di quattro mesi avvolto nel suo pigiamino in cui era disegnato un coniglietto aviatore. Era tra le vittime dell’ultimo naufragio avvenuto sabato 13 giugno. Davanti a questo dolore ci vengono incontro, ancora una volta come a Lampedusa nel 2013, le parole di Papa Francesco pronunciate a marzo di quest’anno durante la sua storica omelia in tempi di pandemia: «Nessuno si salva da solo. Su questa barca ci siamo tutti».

È trascorso quasi un anno da quel 6 luglio 2019 quando il veliero Alex con il suo carico di vite umane strappate alle mani della cosiddetta guardia costiera libica entrava in porto a Lampedusa, con un gesto che sulla scia di quanto era avvenuto qualche giorno prima con Carola Rackete ribadiva che non ci sono porti chiusi per l’umanità e che bisogna Salvarsi Insieme. Com’è nata l’idea di scrivere questo libro?

«Penso che questo libro fosse già lì nel momento in cui siamo finalmente sbarcati, dopo 48 ore costretti in mezzo al mare e altre nove “sequestrati” sulla nostra barca ridossata alla banchina, a Lampedusa, senza il permesso di scendere. Non ho aggiunto una virgola alla realtà di quello che è stato, anche se leggendo come si sono svolti gli eventi può sembrare incredibile. È come se la storia che abbiamo vissuto abbia deciso lei stessa di essere raccontata. Appena è arrivato il primo minuto di solitudine, ho respirato e lasciato che scorresse fuori, per come si era svolta, fermando quell’incontro che ci ha cambiato la vita, che ci ha fatto sentire come, anche nell’assurdità di questo mondo ribaltato che chiude le porte in faccia a chi chiede solo dignità e rispetto, c’è qualcosa di meraviglioso nella nostra comune umanità, qualcosa di semplice, che in fondo sono certa chiunque possa ritrovare dentro di sé. Ho scritto questo libro sperando che possa essere di aiuto a liberare un po’ di spazio interiore dalla propaganda urlata, da tutta la violenza introiettata, anche dalla retorica cinica che contrappone un finto “realismo” a chi, trattato sempre da ingenuo, si ostina a continuare a parlare di diritti e di solidarietà. Oggi si prova quasi vergogna a sperare che le cose possano essere diverse, a provare tenerezza per la nostra comune condizione umana. E privandosi di questi pensieri e di queste emozioni si rinuncia anche alla bellezza. I fattori esterni che ci hanno fatto ritrovare in mezzo al mare a soccorrere dei profughi di guerra che le scelte politiche italiane ed europee avevano obbligato a diventare naufraghi nelle mani dei trafficanti, non hanno nulla di naturale, sono frutto del peggiore cinismo della realpolitik. Ma la storia che racconto è davvero semplice: è la storia di 70 persone che si sono fidate e prese cura l’una dell’altra, che hanno scelto una rotta e l’hanno seguita, che si sono riconosciute come simili e vicine, che si sono salvate a vicenda. Spero tanto che chi la leggerà potrà capire meglio cosa succede in quel mare, ma anche chi siamo noi, chi sono le persone che incontriamo, perché siamo lì, perché ci saremo, anche nostro malgrado, finché ce ne sarà bisogno. E poi spero che semplicemente possa abbandonarsi al racconto, sentirsi a bordo di quella barca, volerle bene, sperare in un lieto fine».