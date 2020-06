Sindaca, architetta, avvocata: quelle parole “difficili da dire” declinate al femminile

Quindi un certo uso della lingua può anche creare delle discriminazioni, in questo caso di genere?

Se non usata in modo rispettoso o rispondente alla realtà può crearle o approfondirle. Viceversa può anche contribuire a eroderle e a cancellarle. Parlo di “rispondente alla realtà” perché è del tutto irragionevole impiegare un linguaggio che sembra rappresentare un mondo prevalentemente al maschile o in cui il maschile appare il modello, quando la realtà è ben diversa: ciò soprattutto se si considera che le regole della lingua – che pure non sono immutabili – consentono di rappresentare questa dimensione plurale.

Puoi fare qualche esempio di utilizzo non rispondente alla realtà?

Un esempio, che faceva anche Alma Sabatini, è quando si utilizza il cosiddetto maschile inclusivo, o maschile non marcato. Quando diciamo che la scrittrice X è “uno tra i maggiori scrittori viventi”, abbiamo già fatto il danno. Si è già sostanzialmente detto che il maschile è il modello. Certo, non è facile immaginare regole valide in ogni contesto: l’italiano scritto permette di utilizzare strategie come l’asterisco alla fine della parola per includere tutti i generi, mentre quello parlato non consente ciò e, per natura, è più veloce, meno sorvegliato e frutto di riflessione. In ogni caso, si fa più fatica a utilizzare un linguaggio inclusivo se non se ne capisce il senso.

Molti ancora oggi rifiutano la declinazione al femminile di una parola perché “suona male”. Cosa significa?

Una parola ci suona male quando cozza contro le nostre abitudini, legate alle regole o alle regolarità. Per alcuni ruoli da tempo ricoperti dalle donne siamo ormai abituati: ad esempio a nessuno verrebbe in mente di dire “il maestro con la penna rossa” per definire la maestra. Il problema invece esiste per professioni, ruoli e cariche cui le donne hanno avuto accesso più di recente – anche se ormai sono passati decenni – o a lungo ricoperte soprattutto da uomini. Ancora oggi, sulla stessa notizia legata a Virginia Raggi o Chiara Appendino, troviamo un giornale che dice “il sindaco”, un altro che dice “la sindaca”, un altro che dice “la sindaco”. Già qui si vede che, non essendoci omogeneità, c’è la necessità di tornarci sopra con la riflessione. Spesso poi sono le stesse donne a non volere che si utilizzi il femminile nei titoli, nelle parole. Le ragioni sono diverse: da una parte c’è l’idea – sbagliata – che nell’italiano esista il neutro. Lo pensano anche alcuni celebrati esperti di cerimoniale ritenendo che, nel riferirsi alla carica, non debba avere rilevanza il genere di chi la riveste. Poi purtroppo c’è anche chi ritiene che declinando una carica al femminile si perda una parte del prestigio, o si rischi di essere meno rispettate. Come se la declinazione al femminile fosse in qualche modo sminuente per quella persona. L’uso quotidiano dimostra qualcosa di simile: dicendo “cuoco” si pensa allo chef, mentre la cuoca sta in mensa; se dico segretario tutti pensano al segretario di partito o ad un funzionario, se dico segretaria si pensa alla donna che lavora in un ufficio. Sono esempi noti da tempo, ma se suonano ancora adesso così vuol dire che il problema esiste.

C’è chi dice che sono problemi di “lana caprina” e che c’è ben altro di cui occuparsi.

E’ un’accusa ricorrente. Ma, primo, pensarci costa poco e non vedo perché più cose alla volta non si possano fare. Secondo, nonostante oltre 30 anni di studi autorevoli, non si è ancora capito che dare il corretto nome alle cose è fondamentale, altrimenti si rischia di falsare la realtà. Dietro le parole che si utilizzano c’è un mondo, ricco di problemi che vanno certamente oltre il linguaggio: penso al cosiddetto “soffitto di cristallo” e al minore accesso ai ruoli di prestigio da parte delle donne. Ma nella storia ci sono stati momenti in cui questioni di linguaggio sono state addotte per impedire l’accesso a determinate carriere – penso ad esempio all’avvocatura – o addirittura l’esercizio di certi diritti, come il voto.