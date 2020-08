Maria, la studiosa del turismo di massa

Negli ultimi anni Venezia si è trasformata sempre di più in un B&B diffuso, tanto che secondo le ultime stime diffuse da Comune di Venezia e Regione del Veneto i posti letto a disposizione dei turisti sono pari al numero di abitanti del centro storico. Questo fenomeno, dilagato sotto l’onda della Sharing Economy, sta creando trasformazioni urbane in tutto il mondo. A Venezia, è stato salutato come una benedizione in quanto permette a molti residenti di contare su un guadagno sicuro e di continuare a vivere in una città difficile come Venezia.

Il fenomeno, però, negli anni ha generato spiacevoli conseguenze: sono infatti numerosi i casi di veri e propri imprenditori che gestiscono decine di appartamenti proponendo affitti di camere su piattaforme come airbnb e Booking. Questo, per un naturale quanto pericoloso effetto domino, ha portato a un aumento del costo degli affitti, allo spopolamento del centro storico e alla chiusura di molte attività di quartiere e di servizi destinati ai residenti.