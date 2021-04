"Prime Minister", così giovani donne crescono in politica

Tutto è iniziato con un viaggio. Il viaggio. Le protagoniste sono un gruppo di amiche, che animate da un forte spirito civico, si conoscono per la prima volta in Sicilia in un tour organizzato da Movimenta, associazione politica progressista che mette al centro il tema dei diritti e il Farm Cultural Park di Favara, centro culturale indipendente che dal 2010 è un fiore all’occhiello dell’isola. Così, le tre amiche che fino a qualche giorno fa non si conoscevano, Eva Cammerino, Denise Di Dio e Florinda Saieva, tra una tappa e l’altra, tra il bianco del barocco ragusano e il nero della lava, cominciano a discutere insieme agli altri soci delle due realtà circa le grandi sfide aperte che attanagliano la nostra società. Fino a quando si imbattono sul tema della rappresentanza femminile in politica. In viaggio il dibattito si accende ed Eva, Denise e Florinda, un mese dopo si aggiungerà anche Angela Laurenza, decidono che quel vuoto della nostra società doveva trasformarsi in una scuola di politica pensata proprio per giovani donne. Una scuola gratuita e apartitica che nasce anche dalla consapevolezza di un dato fondamentale: il numero di Presidenti del consiglio donne, dal 1948 anno di entrata in vigore della nostra Costituzione, ad oggi, è pari a zero.