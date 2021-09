L'arazzo che profuma di gelsomini

Ed è per rendere omaggio alle lavoratrici di ogni parte del mondo, denunciando quanto vengono sfruttate, come vengano lesi i loro diritti, ma anche quel che vuol dire nel concreto negare i diritti ai lavoratori che ancor oggi vengono maltrattati e restano invisibili, che nasce il progetto di Jonida Xherri, sensibile a poliedrica artista di origini albanesi, che dal 1985 vive e lavora tra Modica e Firenze. Come dice lei “in tutti i luoghi che ospitano la mia arte”.

La delicatezza del fiore di gelsomino le ha dato lo spunto per creare un arazzo, 1,50 x 8 metri, esposto sulla facciata esterna del Centro di ascolto Caritas di Corso Umberto, a Modica, sede di Casa Don Puglisi.

L’arte che denuncia e chiede attenzione su un tema così importante e non facile da affrontare attraverso un’opera.

«Quando realizzo un’opera che deve essere esposta, interagisco con la gente del posto, per esempio i bambini – spiega Jonida Xherri – ma, con il Covid, ho dovuto fare da sola. L’intreccio di fili dorati e il lavoro all’uncinetto vuole esprimere la forza di queste donne e il valore di un lavoro che non veniva e non viene riconosciuto. Sappiamo cosa succede ancora oggi sui posti di lavoro e, se non facciamo niente, i nostri figli erediteranno un’umanità senza futuro».

Un arazzo che, quindi, nasce per denunciare il silenzio nei confronti di chi subisce sul posto di lavoro, in questo caso specifico sui campi dove le persone sono senza identità legale, in quanti “invisibili”. La lotta per i diritti del lavoro, questo il messaggio, non può essere considerata finita finchè anche una sola persona, in qualsiasi parte del mondo, continuerà a essere sfruttata.

«Le gelsominaie i gelsominai di oggi – dice ancora Jonida Xherri - sono tutte le donne, gli uomini e i bambini che lavorano senza diritti e rispetto. Sono il monito affinché tutti noi ci sentiamo e ci mettiamo dalla parte di chi viene sfruttato. Solo così potremo cambiare le cose, solo un lavoro basato sul rispetto dell'essere umano e dei diritti a pari per tutti può cambiare la vita ai “gelsominai/lavoratori” del futuro. Sono felice che, attraverso il mio progetto, questa storia si sia finalmente saputa. Neanche a Milazzo sapevano chi fossero le gelsominaie. Ora è tempo che l’arazzo cominci a viaggiare, raggiungendo luoghi in cui il tema dello sfruttamento del lavoro sia sentito. Voglio tornare a fare i workshop con i bambini, con i quali nascono sempre belle sinergie».