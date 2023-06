Fra credito e finanza a impatto, Terzo settore a scuola di risorse

«Finanza sostenibile e Terzo Settore sono due mondi che devono per forza di cose avvicinarsi», gli ha fatto eco il direttore generale Acri, Giorgio Righetti, «non si fa impresa e associazionismo senza utilizzare leve finanziarie di vario tipo. Le Fondazioni stanno creando ponti tra questi due mondi, sperimentando varie soluzioni, anche innovative, per sostenere il Terzo settore, con contributi e anche con forme di finanziamento tramite intermediari finanziari».

Righetti ha proseguito ricordando che «Acri e le fondazioni bancarie sono da sempre vicine alle associazioni del Terzo settore, hanno dei vincoli di legge che impediscono di fare attività creditizia e finanziaria ma stiamo sperimentando nuove e diverse soluzioni», ha spiegato Righetti, «che vanno da fondi di garanzia per agevolare l’accesso al credito, a esperienze innovative di finanza a impatto».

Fra gli interventi odierni anche quello del presidente di Fondazione Cariparo, Gilberto Muraro. «Mi sento a casa», ha detto Muraro, ricordando il valore di chi si impegna «dal volontariato alle imprese sociali». Un Terzo settore essenziale in una società «ancora segnata dalle ineguaglianze e con problemi forti, come le migrazioni, il calo demografico, la disoccupazione giovanile: c’è bisogno di un intervento calibrato su questi bisogni non ancora recepiti dalle istituzioni. Richiedono la ricchezza professionale e umana del Terzo settore, con cui siamo felici di collaborare».

Muraro, ricollegandosi al tema della summer school, ossia all’acquisizione di competenze finanziarie da parte delle realtà non profit, non ha perso l’occasione di ricordare l’economista e filantropo Angelo Ferro, a cui è intitolato il premio assegnato proprio domani dalla fondazione stessa: «Diceva sempre che “non basta fare le cose buone ma bisogna farle con efficienza”. Si riferiva al rischio che la bontà delle azioni giustificasse la disinvoltura della gestione. Aveva ragione: non essere efficienti significa realizzare, costruire meno di quello che si potrebbe. E questo», ha concluso Muraro, «si può tollerare in chi produce beni di lusso ma non nel sociale».

Al bellissimo Green Park - un'area periferica trasformata in parco educativo su iniziativa della Cngei padovana e oggi gestito da Fondazione Fenice - moltissimi protagonisti del Terzo settore italiano e molti operatori della Finanza sostenibile, a riempire la sala. Soddisfatta Claudia Fiaschi, già portavoce del Forum del Terzo settore, oggi presidente di Confcooperative Toscana e anima di Cantieri ViceVersa. «Abbiamo fatto molta strada», ha detto, «un tempo le associazioni ritenevano che occuparsi di questi temi fosse sporcarsi le mani con un demone oscuro».