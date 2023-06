Croce, il borgo che vuole vivere a colori

Dalla prima mano di pittura sono passati quasi due anni: «Ho creato un luogo per me stessa – racconta Chirico – adesso a me piace stare qui». Ad aprile di quest’anno, grazie alla nascita dell’associazione Borgo Croce, le attività hanno iniziato a strutturarsi. È stata lanciata una campagna di raccolta fondi su GoFundMe grazie alla quale è stato realizzato un parco giochi per bambini. Sono iniziate ad arrivare le donazioni di altri enti e associazioni locali che stanno investendo su Borgo Croce. Il paese deve però la sua rinascita anzitutto ai suoi abitanti. Racconta infatti Chirico che «per i primi due anni le attività sono state autofinanziate. I primi materiali li ho acquistati personalmente, poi gli abitanti del posto hanno chiesto di partecipare. C’è chi ha acquistato la vernice, chi ha regalato le luci, un altro ancora ha concesso gratuitamente il terreno su cui ora sorge il parco giochi». Ogni mattina a Borgo Croce le persone si svegliano e scendono lungo le vie del paese per innaffiare le piante in vaso che adornano le strade. Il pomeriggio in piazza le signore friggono le crispelle da offrire ai passanti. Chi arriva a Borgo Croce entra nella casa di una grande famiglia più che di una piccola comunità.