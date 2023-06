L'organizzazione Amref e Nwg Italia, un'alleanza per l'acqua pulita in Africa

Insieme, Amref Health Africa - più grande ong sanitaria africana - e Nwg Italia - società pioniera del fotovoltaico italiano fin dal 2003 - hanno raggiunto più di 50mila persone in Kenya ed Uganda, dando un contributo vitale alle comunità remote, dove donne e uomini passano gran parte del loro tempo alla ricerca "dell'oro blu".

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Salute 55 milioni di persone ogni anno sono esposte a siccità e desertificazione. Il cambiamento climatico incide con forza su desertificazione e degradazione del terreno ed ha un impatto significativo sull’uomo: colpisce salute, agricoltura, sicurezza, abitazioni e lavoro. L'Africa ne subisce gli effetti in maniera sproporzionata nonostante contribuisca solo per il 2-3% delle emissioni globali di gas serra.

Gli italiani sono attenti a tale tematica. Secondo un'indagine commissionata a Ipsos da Amref, a fine 2022, "il cambiamento climatico è considerato una minaccia per la salute dei cittadini europei, africani e per la propria senza particolari differenze (valori dall’ 83% all’ 86%). Secondo il 92% degli intervistati esso è causato dall’attività umana (92%)".

«Le sfide ambientali, sociali ed economiche che stiamo affrontando ci impongono di passare all’azione; il pianeta non aspetta, la società neppure», afferma Guglielmo Micucci, direttore di Amref Italia «per questo è fondamentale trovare aziende disposte ad impegnarsi al nostro fianco per garantire il benessere della collettività e promuovere il cambiamento, proprio come sta facendo Nwg Italia». Il Direttore, citando un proverbio africano che recita “se vuoi andare veloce corri da solo, se vuoi arrivare lontano, cammina insieme a qualcuno” ricorda che "in questi 20 anni Nwg Italia e Amref hanno camminato insieme arrivando lontano e raggiungendo risultati importanti».

«Nwg Italia, per mission e vocazione, è molto attenta alla sostenibilità e all’impatto ambientale», dichiara Francesco D’Antini, presidente e fondatore dell’azienda, e prosegue, «sin dalla sua nascita, il 2003, ha deciso di impegnarsi concretamente e non solo a parole e ha scelto Amref per lo stesso motivo: perché i progetti sono tangibili e hanno l’obiettivo concreto di migliorare la vita delle popolazioni più svantaggiate e di stimolare lo sviluppo economico di determinate zone dell’Africa sub-sahariana. La scelta di dare l’opportunità ai nostri migliori collaboratori di avere la struttura di acqua potabile a proprio nome, infine, nasce dalla volontà di educare al concetto di sostenibilità fissando obiettivi di miglioramento del proprio impatto sul pianeta oltre a quelli economici».

In 20 anni Nwg Italia, grazie alla collaborazione con Amref, ha permesso la realizzazione di 142 strutture idriche (pozzi e cisterne) cha hanno portato acqua pulita in villaggi e scuole del Kenya e dell’Uganda a più di 50 mila persone. Il modello di NWG Italia è unico perché l’azienda ha deciso di legare i suoi obiettivi di business ad obiettivi di impatto sociale.

Tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile - programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’Onu - vi è quello di stabilire dei partenariati tra governi, settore privato e società civile. L’alleanza tra Nwg Italia ed Amref onora e dà concretezza a quell’obiettivo, a quell’impegno.