Parlano gli esclusi: il pasticcio dei due codici fiscali per il Cottolengo

Ben 8.291 enti esclusi, 400mila italiani che non vedranno destinato il loro 5 per mille ma invece lo lasceranno - a dispetto delle loro intenzioni - nelle disponibilità dello Stato: si tratta di 15 milioni di euro, al netto di eventuali ricorsi e correzioni. Sono i numeri dell'elenco degli esclusi dal 5 per mille 2022 dell'Agenzia delle Entrate (lo trovate QUI): cifre che fanno saltare sulla sedia. Ancora di più, se si contano gli enti esclusi dal 5 per mille del 2021: appena 1.633. Che cosa è successo?

Una delle ragioni di tale esplosione degli esclusi è stata la necessità dirimente di iscriversi al Registro Unico del Terzo settore-Runts (per trasmigrazione o per iscrizione) per poter accedere al 5 per mille. È successo che associazioni di promozione sociale-Aps e organizzazioni di volontariato-Odv sono state trasmigrate automaticamente, per le onlus è stato fatto un emendamento di proroga, mentre per gli enti inclusi nell’ex elenco del volontariato ma non onlus (vale a dire le fondazioni che svolgono attività nei settori onlus) senza l’iscrizione entro il 31 dicembre 2022 in una sezione del Runts è scattata l’esclusione dal contributo del 5 per mille. Stra-annunciata, su questo nulla si può dire, ma gli effetti collaterali sono comunque rilevanti.

Tra enti che hanno scelto di prendersi del tempo per ponderare la scelta e altri che sono rimasti impigliati nella rete della burocrazia, abbiamo chiesto ad alcuni dei primi dieci esclusi dell'elenco degli Ets le ragioni che hanno portato a questo dato di fattto. Enti che da soli "valgono" 2.369.055,52 euro, destinati da 96.215 contribuenti: quasi un decimo delle firme e un sesto dell’importo che resta allo Stato. Fra loro c'è anche la Piccola Casa della Divina Provvidenza - Cottolengo.