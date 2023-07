Parlano gli esclusi: la beffa del buco temporale per le fondazioni

Per entrare a far parte degli enti beneficiari del 5 per mille c'era una condizione dirimente: iscriversi al Registro Unico del Terzo settore-Runts (per trasmigrazione o per iscrizione) entro il 31 dicembre 2022. Le associazioni di promozione sociale-Aps e le organizzazioni di volontariato-Odv sono state trasmigrate automaticamente, mentre le fondazioni che svolgono attività nei settori onlus dovevano iscriversi, pena l'esclusione.

Qui il caso degli 8.291 enti esclusi dal 5 per mille 2022, come risulta dall'elenco dell’Agenzia delle Entrate, incrocia la Fondazione Apostolicam Actuositatem. Che cosa è successo? L'ente costiuito dall'Azione Cattolica per sostenere le proprie attività, anche per esempio con una casa editrice, ha modificato il proprio statuto per poter diventare Ets ed entrare nel Runts, con atto notarile (necessario per le fondazioni) del 28 ottobre 2022. Quindi nei termini indicati. C'è però un periodo di buco che va dalla stipula dell’atto notarile di modifica dello statuto alla effettiva iscrizione al Runts. Tuttavia «bisogna tener conto che la Fondazione con l’atto di modifica dello statuto in Fondazione Ets, come ente esce dal Registro della Prefettura. Questo è un aspetto da tenere in debita considerazione per le fondazioni» spiega Lucio Turra, tesoriere della Fondazione Apostolicam Actuositatem. «Riteniamo che sussista un evidente gap normativo» sottolinea.