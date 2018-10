Sì dell’Italia all’accordo UE-Vietnam. Il governo tradisce (ancora) le promesse

«Dopo gli inspiegabili sì ai trattati di libero scambio Unione europea-Giappone (JEFTA) e Unione europea-Singapore, venerdì il Ministero dello Sviluppo Economico ha nuovamente stupito le tante organizzazioni della società civile che si aspettavano un cambio di rotta». Così la Campagna StopTTIP/StopCETA commenta il via libera che il Sottosegretario con delega al commercio estero, Michele Geraci, ha dato per l’Italia alla firma europea dell’accordo Ue-Vietnam.

L’intesa, analizzata nel rapporto “I brutti fratelli del CETA“, presenta un impianto del tutto comparabile agli accordi più noti e già largamente contestati da movimenti, associazioni e sindacati in tutta Europa. Non solo: «il negoziato», spiegano dalla Campagna, «avviato nel 2012 e chiuso nel 2016, si è svolto senza alcuna trasparenza. Il mandato della Commissione europea a trattare non è stato reso pubblico, durante il processo non sono stati coinvolti i Parlamenti degli Stati membri né la società civile, né sono stati resi pubblici in alcun modo i documenti scambiati dalle parti per quattro anni. Oggi sappiamo che non è stata fatta alcuna valutazione di impatto sui diritti umani, anche se il Vietnam è un paese che reprime con violenza il dissenso politico. Sappiamo anche che la nostra agricoltura è stata sacrificata per ottenere concessioni nel settore automobilistico, tessile e farmaceutico: solo 38 prodotti tipici italiani sono parzialmente protetti dalle copie a basso costo, tre in meno rispetto al CETA nel mare di falsi e cuore della contraffazione che è il mercato Asiatico».

«Non possiamo fare a meno di notare la deriva schizofrenica del governo sui temi del commercio internazionale», continuano dallla Campagna, «Dopo il via libera italiano al trattato con Ue-Giappone abbiamo ascoltato i Ministri Di Maio e Salvini ribadire la volontà di respingere il CETA, che pure ha un impianto sostanzialmente analogo. Tuttavia, poche settimane dopo l’Italia dà il suo assenso anche al patto europeo con il Vietnam. Riteniamo inaccettabile questa incoerenza tra parole e fatti e riprendiamo la mobilitazione nazionale pretendendo spiegazioni pubbliche».

Il vicepremier Salvini solo poche settimane fa, come lo stesso vicepremiemer Di Maio, hanno ribadito dal mega-mercato di Campagna Amica al Circo Massimo di Roma la loro contrarietà ai trattati che danneggiano produzione e ambiente. La voce di Salvini si può ascoltare al minuto 3.08 del video realizzato da Coldiretti, quella di Di Maio, che ribadisce la sua contrarietà al CETA al minuto 3.11. Anche del CETA, che doveva essere bocciato alla riapertura dei lavori parlamentari, secondo gli impegni assunti da LEGA e M5S con la Campagna NO CETA Non Tratto, non si parla più.