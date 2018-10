Only The Brave Foundation, 200mila euro per progetti di inclusione sociale all’estero

Only The Brave Foundation, la fondazione del gruppo OTB, annuncia il lancio ufficiale di “Brave Actions For a Better World”: il bando rivolto agli enti non profit italiani con l’obiettivo di ricercare progetti di inclusione sociale all’estero. Per festeggiare il suo decimo anno di attività, la fondazione mette in palio 200 mila euro complessivi come grant in favore delle realtà che lavorano per risolvere problematiche sociali fortemente attuali. L'obiettivo è quello di sostenere le iniziative che favoriscono l'inclusione sociale attraverso attività non comuni, fuori dagli schemi.

Sono chiamate a concorrere le organizzazioni non profit italiane che realizzano progetti di inclusione all'estero in uno dei due seguenti ambiti di intervento:

minori in situazione di disagio comunità/gruppi di persone in situazione di disagio

L'attenzione verso tematiche attuali che richiedono interventi urgenti e mirati, sia a livello internazionale sia a livello locale, unita al particolare riguardo verso il mondo minorile e giovanile, ha spinto la fondazione alla scelta del tema e dei due ambiti di progettualità del bando.

Partner di questo bellissimo progetto è Italia non profit, la piattaforma dedicata al non profit italiano. Un'organizzazione autonoma ed indipendente, identificata come strumento di erogazione e accessibilità per le organizzazioni non profit, favorendo la massima partecipazione nel rispetto del criterio di completa trasparenza.

«Il nome del bando, che è anche il claim della nostra fondazione, dice già molto sulla natura dei progetti che stiamo ricercando. Tra i vari criteri di selezione, sicuramente daremo priorità ad uno in particolare: il concetto di “brave”. Only The Brave è il motto del nostro presidente Renzo Rosso, sul quale è stato creato il gruppo di cui facciamo parte, è il nome della nostra fondazione e costituirà un elemento imprescindibile nei diversi step approvativi», commenta Arianna Alessi, Vicepresidente della Only The Brave Foundation. «Siamo molto orgogliosi della collaborazione con Italia non profit, tutti gli enti del terzo settore avranno l'opportunità di accedere al bando attraverso procedure digitali che rendono l'iter semplice, accessibile e sicuro. Infine, il fatto che vengano finanziati progetti realizzati da enti italiani all'estero, pone il bando in controtendenza rispetto a simili iniziative recentemente attivate nel terzo settore».