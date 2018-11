È Sara de Simone la nuova presidente di Mani Tese

La storia di Sara de Simone in Mani Tese comincia nel 2004, quando era ancora al liceo: un percorso di Educazione allo Sviluppo sullo sfruttamento del lavoro minorile e i diritti dell’infanzia ha fatto scoccare la scintilla che l’ha portata a impegnarsi come volontaria presso il gruppo di Napoli. In questi anni si è occupata di economie solidali, educazione allo sviluppo (facendo il servizio civile nel 2006-2007) e campagne di sensibilizzazione, partecipando e organizzando campi estivi e collaborando alla realizzazione di alcuni progetti di cooperazione in Sud Sudan.

Nel 2012 questo percorso l’ha portata a essere eletta nel Consiglio direttivo nazionale dell’associazione e nel 2015 a diventarne la vicepresidente.

L’esperienza con Mani Tese ha segnato Sara a tal punto da influenzare anche le sue scelte professionali: ha studiato cooperazione internazionale all’Università L’Orientale di Napoli, ha svolto un dottorato in Africanistica e Scienze Politiche e attualmente si occupa di ricerca nel campo della cooperazione internazionale a della politica africana all’Università di Trento.

«Mani Tese e il suo "impegno di giustizia" continuano a essere una parte molto importante della mia vita, perché mi danno l’opportunità di impegnarmi ogni giorno nel concreto per perseguire un ideale di mondo più giusto dal punto di vista sociale, economico e ambientale non soltanto nei Paesi del Sud del mondo, ma anche in Italia, dove le diseguaglianze sono in crescita e c’è sempre più bisogno di forme positive di aggregazione ed esempi di impegno politico concreto», afferma la neopresidente.