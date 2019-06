La ricerca delle origini? Non è un reality

Che ferite rischiano di provocare episodi del genere su un bambino o ragazzo adottato?

Le conseguenze sono legate all’età e alla fragilità. Un minore adottato deve fare i conti, più che sul diverso colore della pelle, sulla diversità della sua storia. È quella la sua maggiore fragilità: aver perso la sua prima famiglia, aver subito perdite o maltrattamenti, avere due storie da conciliare e ricucire… mica facile! Pesa di più la parola “ma quella non è la tua vera madre!” che altre sul diverso colore della pelle (per chi ce l’ha). Come ogni genitore adottivo, anche io ho dovuto consolare i miei figli per atti di bullismo subiti, non per il colore della pelle, ma perché forse figli di… ecc. E li ho difesi, quando pensavo non lo potessero ancora fare da soli. Ma più che contro i loro compagni, li ho dovuti difendere dagli adulti, quei genitori o quegli insegnanti incapaci di educare figli o alunni ad una cultura più consapevole e accogliente. E quella è una battaglia che combatto ancora, con il mio lavoro, ed i miei libri.

Lei d'altra parte sottolinea sempre molto le risorse e la capacità di resilienza dei ragazzi adottati. Ci può fare degli esempi? Perché sarebbe utile mettere di più l'accento su questo aspetto?

Una mamma mi ha raccontato di suo figlio, preso di mira sul bus di linea che lo riportava da scuola a casa. Tre ragazzi lo hanno preso da parte, insultandolo per il colore della sua pelle, pronti a picchiarlo. Erano soli, e il conducente non interveniva, ma figlio è riuscito a difendersi, e a scendere alla prima fermata, divincolandosi dai tre bulli. Ogni genitore adottivo e non solo, non può che essere preoccupato, nella società di oggi, per il bullismo dilagante, e sempre più violento del “branco”. Credo però che occorra fidarsi maggiormente della capacità di resilienza degli adottati. Oggi anche in Italia si è scoperta questa parola, tutti la usano, ma se la dimenticano quando invece andrebbe sottolineata. Degli adottati, specie se ragazzi, si sottolineano solo “le criticità”, come cita pure un documento del MIUR. Dobbiamo invece sottolineare le loro tante risorse e capacità, che derivano dalla loro storia, pregressa e presente. È per le loro capacità che si fanno strada nella loro vita, come dice una ricerca della Università della California presentata a Bilbao ICAR4, con maggiore successo degli altri: hanno determinazione, forza per superare i cambiamenti, elasticità e sensibilità. Cos’altro vogliamo?

Parliamo quasi sempre, sui media, di adozione internazionale. Eccezion fatta per quei casi che commuovono tutto il Paese, in cui viene ritrovato un neonato e scatta la "corsa all'adozione", come è stato di recente per il piccolo Giorgio. Che riflessioni fare invece anche su questo strumento dell'adozione nazionale? Ogni tanto si dice della necessitò di rivedere la legge, di rivedere il sistema delle case famiglia... ma poi si fa nulla. Serve mettere mano alla legge o ad alcuni passaggi?

Sono stata in audizione nella passata Commissione Giustizia della Camera in tema di riforma della legge sull’adozione. Ritenevo e ritengo necessaria una revisione in molti punti, dagli articoli sulla ricerca delle origini, alle norme sulla adozione nazionale, che rimane la sorella minore della internazionale. Occorre una maggiore trasparenza sugli abbinamenti e una banca dati aggiornata in tempo reale dei minori presenti nelle case famiglia, e di quanti siano adottabili. Ed un uso efficace ed attento delle adozioni a rischio, che sono diventate la norma nelle adozioni nazionali. La cronaca ci ha abituato a storie di minori sottoposti a genitori abusanti e maltrattanti, senza alcun intervento, se non tardivo, delle autorità. Togliere la patria potestà sembra essere, in Italia, un esercizio difficile e ancora troppo contestato. Occorrono maggiori risorse umane negli uffici dei tribunali per i minorenni, e un aggiornamento di tutti gli operatori che si prendono carico di famiglie e minori, che sono anche loro comunque troppo pochi, per un carico che è sempre maggiore, e non solo in tema di adozioni. E vorrei anche terminare con un invito, alle autorità tutte, ad un’azione di promozione dell’adozione che è una cosa ben diversa da quella “adozione a distanza” tanto pubblicizzata. Ci sono ancora troppi minori senza una famiglia, e ne hanno bisogno subito, e non a distanza, ma da vicino. Come dice un adottato, intervistato nel mio libro “Adottiamo un bambino?”, «con tanti bambini soli, che bisogno c’è di fare un figlio in provetta?». In questi tempi di crisi delle adozioni, ripartiamo da qui, dal promuovere la scelta, possibile, di una famiglia accogliente, come risorsa per un minore ma anche per la società. E sosteniamo maggiormente i minori adottati e le loro famiglie nelle tante sfide quotidiane che li aspettano.

Foto Unsplash