Ogni giorno 11 euro di perdita ad anziano: il rischio è chiudere

Mamma Rosa è una residenza socio sanitaria assistenziale per anziani non autosufficienti suddivisa in tre nuclei da 20 posti «rinomata per l'alta qualità dei suoi servizi, l'assistenza medico infermieristica completa, il calore e l'umanità riservata a tutti gli ospiti, che trovano nella struttura una nuova casa e una vita protetta e serena. L’aspetto energia al momento è quello preminente, ma non l’unico. Anche i prezzi dei generi di prima necessità sono aumentati», aggiunge Pugliese. E poi c’è sempre il Covid: «Un camice monouso e una tuta costano tra i 6 euro e i 10 euro. Dispositivi che dove necessario continuiamo ad adottare per la tutela dei lavoratori e degli ospiti. Dobbiamo pagare anche i tamponi e le relative certificazioni, perché anche qui non interviene più il pubblico. La Regione dovrebbe adeguare il fondo ad hoc».

Qualcosa è stato fatto: a fine settembre la giunta regionale, dopo due anni di immobilismo a fronte delle continue richieste degli operatori del settore, ha concesso un incremento nelle tariffe dell’8% a carico del welfare pugliese. «Questo è un primo passo, ma noi non possiamo lasciare al freddo i nostri anziani», spiega Pugliese. Se nel 2021 il risultato gestionale delle Rsa si è attestato a una perdita di 0,31 euro per ogni giorno di presenza di un ospite, nei primi sei mesi del 2022 si è arrivati a 10,90 euro. «Sembra poca cosa, ma se consideriamo i margini risicati che non solo noi, tutte le strutture che assistono anziani e disabili non profit hanno, dove il costo del personale assorbe due terzi del fatturato del servizio, abbiamo tre strade: riformare il comparto, appesantire le rette, oppure chiudere. Anche perché siamo fuori da ogni discorso del Pnrr».