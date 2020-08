Venezia Liquida, storie della città che si nasconde nell’acqua

Nelle ultime settimane vita.it ha proposto nella sezione “Storie” 4 estratti del documentario “Venezia Liquida”, diretto dal regista veneziano Giovanni Pellegrini e prodotto dalla società Ginko Film .

Il film è il racconto di una città a rischio di sopravvivenza, a causa dei cambiamenti climatici e del turismo di massa, fatto da un regista nato e cresciuto nelle acque veneziane e che grazie alla sua conoscenza del contesto lagunare è in grado di raccontare una Venezia praticamente impossibile da conoscere (oltre ad aver lavorato per anni come guida eco naturalistica nella laguna di Venezia, Pellegrini è un membro attivo dell’Associazione Vela al Terzo, che organizza regate con le barche tradizionali veneziane).