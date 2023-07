Legge anti-bulli, Telefono azzurro: «Importante ma con risorse e coordinamento»

Il bullismo sarà una fattispecie di reato, insieme al cyberbullismo, che già lo è. Il fenomeno avrà un suo inquadramento giuridico, una definizione con pene (da un anno a sei anni e sei mesi) e percorsi di prevenzione (innanzitutto a scuola, e poi con percorsi pedagogici e psicologici per gli aggressori). Non solo. In questo quadro assumeranno un ruolo preciso: il dirigente scolastico (che deve informare i genitori dei bulli e poi le autorità) i genitori, il Tribunale dei minori (chiamato a porre in essere un vero e proprio progetto di intervento educativo), i servizi sociali. È la sintesi di un progetto di legge (QUI il testo integrale) che, licenziato all'unanimità dalla Commissione Giustizia, è pronto per l'esame di Camera e Senato. Si tratta di un testo che propone di estendere la legge 71 del 2017, dedicata al solo cyberbullismo, anche al bullismo.

I numeri

Il fenomeno è ampio: secondo uno studio del Censis del 2016 il 52% dei ragazzi dagli 11 ai 17 anni ha subito un comportamento violento o irrispettoso, mentre da uno studio del ministero dell'Istruzione del 2021 il 22% degli studenti delle scuole superiori è vittime di una violenza.

Contesto complesso

La proposta di legge vuole intervenire in un contesto complesso che ha per protagonisti, i ragazzi, la rete, le istituzioni e la rete. Ci sono le risorse per rendere efficace questo provvedimento? È un disegno di legge bilanciato tra volontà repressiva e istinto preventivo? Ne abbiamo parlato punto per punto con Ernesto Caffo, fondatore di Telefono azzurro, storica associazione che si occupa da 35 anni di minori e adolescenti. La proposta di legge «è frutto di una lunga battaglia che è stata fatta - spiega Caffo - con questa e la precedente legislatura». Un testo che cerca di trovare «una sintesi» e che è stato seguito da Telefono azzurro «anche partecipando ad alcune audizioni». Non solo. L'articolo 7 del provvedimento fa esplicito riferimento al "numero pubblico emergenza infanzia 114". «Il testo - sintetizza Caffo - cerca di essere una sintesi tra tutte le norme precedenti in tema di prevenzione e intervento, anche guardando allo scenario». Per l'esperto si tratta di «uno spunto importante, che richiede una serie di investimenti di coordinamento e di risorse». Senza un processo «organizzativo chiaro e definito - argomenta Caffo - rischia di restare una legge non efficace come noi vorremmo».