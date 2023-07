Non profit, il governo toglie il cap per gli stipendi

Via il “salary cap” dal non profit. Accade oggi, a sei anni dall’introduzione del Codice Unico del Terzo settore, con la definitiva conversione in legge, alla Camera dei Deputati, del Decreto Lavoro del maggio 2023 su cui è stata posta la fiducia. Nel pomeriggio del 29 giugno 2023 il testo è diventato definitivamente legge con 154 voti favorevoli e 82 contrari.

In questi sei anni, nel Terzo settore le retribuzioni o i compensi sia di lavoratori dipendenti sia di lavoratori autonomi non poteva superare quanto previsto dai contratti collettivi di una quota superiore del 40% degli stessi: una deroga era sì prevista per «comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale», ma solamente per realtà non profit che lavorano in ambito sanitario, nella formazione universitaria e post-universitaria e nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Ora invece l’articolo 29 della nuova legge va a cancellare “il recinto”, estendendo a tutti gli enti di Terzo settore e a tutte le imprese sociali la possibilità di deroga: ovviamente sempre per comprovate esigenze, necessarie per realizzare le attività di interesse generale previste dalla propria mission (si tratta dell’art. 8 del Dlgs 117/2017). Conseguentemente, il parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali - ossia la “forbice retributiva” tra il lavoratore che nell’organizzazione prende di meno e quello che prende di più - viene portato per Ets e imprese sociali a 1 a 12, contro l’1 a 8 previsto fino ad oggi dal Codice Unico (all’art. 16 del Dlgs 117/2017).

Niccolò Contucci, Chief Fundraising Officer di Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, è una delle persone che più si è impegnata per arrivare a questo risultato. «La vivo come “la” soluzione, come lo scioglimento dell’ultimo nodo rimasto nel Codice Unico del Terzo settore, che abbiamo sempre tutti considerato illogico, irrazionale e profondamente sbagliato», dice. «Sono felice che il lavoro di rappresentazione di questo errore legislativo che era stato fatto, negli anni abbia convinto un po’ tutte le parti politiche», prosegue Contucci. Ma se è vero che la soluzione di oggi è «frutto di anni di spiegazione, in tutte le sedi, dei danni che quegli articoli comportavano», altrettanto vero è che questo governo ha scelto di prendere posizione e cambiare la norma: «Sono stati presentati diversi emendamenti, segno del lavoro fatto da tante delle nostre organizzazioni presso diversi parlamentari e presso il governo. Diciamo che finalmente è stato ascoltato il nostro appello, in particolare dalla viceministra Bellucci, una persona che viene dal Terzo settore e che ha dimestichezza con alcuni processi. Molta dell’attenzione che abbiamo trovato, credo, sia da collegare alla sua visione».