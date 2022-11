Numeri verdi e centri dedicati, le prime risposte per gli orfani di femminicidio

Gli inglesi hanno una metafora molto efficace per indicare una verità evidente e ingombrante che tutti conoscono e percepiscono, ma che fingono di non vedere. Parlano di “an elephant in the room”, un elefante nella stanza. Quando, il 25 novembre di un anno fa, Vita aveva pubblicato l'inchiesta sugli orfani di femminicidio, giovani e i giovanissimi che hanno perso la mamma per mano del padre o del compagno di lei, la loro esperienza era stata paragonata proprio a questo elefante nella stanza: il lato della violenza domestica che ancora ci ostiniamo ad ignorare, nonostante le sue dimensioni e la sua evidenza.

A dodici mesi di distanza pensiamo che quella metafora non sia più adeguata: ogni giorno si fa sempre piu evidente il fatto che non si possa affrontare il tema del femminicidio (nelle sue premesse come nelle conseguenze) senza guardare negli occhi anche loro, i figli delle vittime, e farsi carico e cura dei loro vissuti, delle loro esperienze, dei loro bisogni.

L'ebook “A braccia aperte. Un faro acceso sui figli delle vittime di femminicidio”, (scaricabile gratuitamente dallo store di vita.it a questo link) raccontava le loro storie tremende: storie di dolore, solitudine e rabbia. Storie di figlie e figli trattati (e trascurati) spesso come se fossero figurine di contorno, lo scialbo fondale di un palcoscenico troppo affollato.



"A braccia aperte" è anche il nome di un intervento promosso dall'impresa sociale Con i Bambini (qui) nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile istituito dal sistema delle fondazioni di origine bancaria di Acri, dal Governo e dal Terzo settore. L’iniziativa che è finanziata con una dotazione di 10 milioni di euro da destinare a progetti che possano davvero contribuire a rendere migliore la vita di centinaia di ragazzi.



Un anno dopo, siamo andati a vedere cosa è stato fatto nei territori, grazie a questi quattro progetti: Airone nel Centro Italia; S.O.S. Sostegno Orfani Speciali in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta; Re.S.P.I.R.O, nelle regioni del Sud Italia e Orphan of Femicide invisible Victims in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia. Un anno di attività non è molto per interventire pressoché da zero su un tema del genere, ma neanche poco: i quattro progetti finanziati hanno imbastito una serie di iniziative che ambiscono davvero a contribuire a rendere migliore la vita di centinaia di ragazzi.

Due numeri a cui chiedere aiuto

Inanzitutto sono stati creati due numeri a cui chiedere aiuto: l’800 99 00 44, il numero verde dedicato agli orfani di femminicidio e alle famiglie affidatarie residenti nel Lazio, Abruzzo, Marche, Molise, Toscana ed Umbria (disponibile 7 giorni su 7, dalle ore 09.30 alle 13 e dalle 15 alle 20) e il numero per le emergenze 366-4607803 attivo 24 ore su 24.

A Torino è stato inaugurato il Centro S.O.S., un luogo fisico dove orfani e orfane di femminicidio - e le famiglie a cui sono affidati - troveranno ascolto e saranno sostenuti nel percorso di superamento del trauma e di ricostruzione.