Fornitura di energia per le Rsa, ora anche le gare vanno deserte

L’ultima gara di Fondazione Sacra Famiglia per la fornitura di luce e gas è andata deserta. Nessuno si è proposto come fornitore: «E non certo perché siamo dei cattivi pagatori» dice l’ingegner Marco Scuri, Direttore Tecnico della storica Fondazione che ha 23 sedi in Lombardia, Piemonte e Liguria e si prende cura ogni anno di 10mila persone tra anziani e disabili. Il consumo annuo di energia si attesta attorno ai 37mila Megawattora (MWh), di cui il 73% per energia termica e il 27% per energia elettrica. «Assumendo che il nostro profilo di consumi rimanga lo stesso del 2021, nel 2022 abbiamo stimato un aumento del 65% del costo di luce e gas, che significa passare da circa 4,3 milioni di euro a più di 7,1 milioni di euro: sono 2,8 milioni di euro in più rispetto a quanto avevamo messo a budget», spiega Scuri. Un incremento su cui pesa soprattutto l’aumento del costo per l’approvvigionamento del gas metano, +116%. Il costo dell’energia elettrica invece è più contenuto: si “ferma” - si fa per dire - a +46%. «Significa che il costo delle utenze si avvicina all’8% del totale del fatturato, che per Sacra Famiglia è intorno ai 90 milioni di euro»: una situazione insostenibile.

Cominciamo dall’inizio: quali sono i dati principali del capitolo “energia” in un ente grande come Sacra Famiglia?

Tutta Europa sta parlando dei rincari del gas metano e anche per noi gli effetti sono drammatici: l’energia termica costituisce in questo momento la parte più consistente del nostro utilizzo di energia in termini di Megawattora utilizzati, mentre una parte minore serve per l’energia elettrica e per la climatizzazione. Fatto 100 il consumo in Megawattora del 2021, il 27% è per energia elettrica e il 73% è per energia termica. Di quest’ultima l’83% è prodotta da combustione di gas metano, e solo alcune delle sedi utilizzano fonti di alimentazione differenti, il GPL (15%) e il gasolio (2%). L’impiego preponderante del metano come combustibile è stato il frutto di una scelta che, negli anni passati, associava ai vantaggi economici rispetto all’impiego di combustibili derivati dal petrolio la volontà di usare una fonte di energia più “pulita” ed ecologicamente sostenibile. Questa condizione, però, oggi ci ha molto penalizzati poiché siamo stati investiti in pieno dall’aumento esponenziale del prezzo del gas metano. I nostri consumi infatti non sono cambiati negli ultimi anni: nel 2021 abbiamo fatto degli investimenti per climatizzare alcune aree ma anche per ridurre i consumi rendendo più efficienti gli impianti tanto che, un anno “sfortunato” dal punto di vista climatico come il 2022, che ha visto un inverno molto lungo che si è esteso fino a metà maggio seguito da un’estate caldissima, non ha, di fatto, spostato di molto i consumi della Fondazione. In linea generale, il volume di energia che prevediamo di utilizzare quest’anno è poco superiore a quello del 2021, mantenendosi attorno ai 37mila Megawattora. Quello che è cambiato tantissimo è il costo delle materie prime, già nei mesi finali del 2021, in verità, prima della guerra. Inizialmente si pensava fosse un effetto della ripartenza e dell’aumento della domanda, si immaginava un rimbalzo: invece l’aumento dei costi è diventato strutturale e, concretamente, nelle bollette di Sacra Famiglia significa un +116% per il riscaldamento e +46% per la componente luce.