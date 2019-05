De Bortoli: «Il Terzo settore piattaforma per una riscossa civica»

Nel libro sottolinei però come queste energie necessarie e positive fatichino a farsi sistema

È vero, come è vero che faticano a trovare più efficace accountability. Se altrove gli sprechi sono un peccato nel Terzo settore sono un peccato mortale perché non togli un ritorno all’azionista o allo stakeholder ma sottrai un bene che qualcuno ha destinato ad altri. Il fare del bene non esime dall’efficienza nel farlo ma addirittura ti chiede un di più di responsabilità.

Se però vogliamo trovare degli elementi di fiducia e di speranza, una capacità non soltanto di reagire a situazioni emergenziali ma anche di far sì che cresca una coscienza civica e il bene comune possa moltiplicarsi (si parla molto del moltiplicatore degli investimenti in economia ma qual è il moltiplicatore degli investimenti nella socialità?) a me sembra che il Terzo settore sia la piattaforma del riscatto civico. Il terzo settore fa manutenzione del territorio, delle anime, delle persone, dei sentimenti, dei legami. Se ci sono buone relazioni un paese può affrontare qualsiasi emergenza, qualsiasi difficoltà. Se i legami che tengono insieme le comunità sono saldi e manutenuti penso che una riscossa possa e debba avvenire. Senza dimenticarci che nel Terzo settore c’è anche la sperimentazione dell’economia condivisa dell’economia di prossimità.

Un valore che questo Governo pare davvero non voler comprendere…

Con una differenza tra le due forze politiche, io credo. C’è una diffidenza leghista nei confronti del “buonismo” del volontariato, i buonisti sono entrati nei loro slogan “contro”. Così sono contro Bruxelles, contro la finanaza e contro i buonisti come se fossero dei pericolosi criminali. C’è questa idea che nel terreno delle buone azioni ci sia e passino solidarismi irresponsabili o seconde intenzioni. È ovvio che, per stare all’immigrazione, che chi fa del bene non sia per l’accogliamoli tutti e per l’invasione, perché è gente responsabile, ma quando cominci a dire che le ong sono taxi del mare, quando le accosti ai trafficanti di uomini, hai gettato sul terzo settore una sorta di sospetto che il loro operato vada contro gli interessi della gente che lavora e fa fatica. Così ong e Terzo settore sono dipinti come roba da ricchi e da radical chic.

Da parte dei 5 Stelle, invece, sono distanti da questo mondo perché sono un’aggregazione di sentimenti individuali, non sono un parto dell’associazionismo italiano, sono cresciuti sulla rete, non hanno un legame con una storia di comunità locali, sono un’infiorescenza di partecipazione individuale. Per loro il Terzo settore fa parte dell’establishment, cioè l’espressione del senso di colpa delle classi dirigenti che attraverso l’associazionismo trovano il modo di restituire qualcosa in modo paternalistico. Due diversi atteggiamenti che si saldano in una non comprensione e in uno sguardo sospettoso, come abbiamo visto.